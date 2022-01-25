Будівлю житомирського магістрату з моменту його офіційного відкриття 23 серпня 2021 року наразі ще не здали в експлуатацію. Про це 24 січня під час етеру програми "Сьогодні.Головне" розповів директор Житомирського обласного краєзнавчого музею Роман Насонов.

За його словами, станом на 24 січня 2022 року жодних документів про приймання завершених робіт він не підписував.

"Ми є балансоутримувачами, замовниками робіт виступає департамент регіонального розвитку. У моєму розумінні це люди, які контролюють всі види робіт, які здійснюються. Вони мають дотримуватися технічного та авторського нагляду. З приводу передачі якихось актів виконаних робіт – на сьогоднішній день ніхто нічого не підписував", – сказав Роман Насонов і додав: коли будівлю магістрату урочисто відкривали у серпні 2021 року, ремонтні роботи все ще тривали і про здачу в експлуатацію мова не йшла.

Заступник директора обласного департаменту регіонального розвитку Сергій Сорокін підтвердив, що будівлю магістрату дійсно в експлуатацію ще не здавали.

"Зараз тривають заходи щодо введення в експлуатацію цієї будівлі, а саме – здійснюється контрольне геодезичне знімання, необхідне для введення об'єкта в експлуатацію", – говорить Сергій Сорокін.

Суспільне Житомир Реставрувати будівлю магістрату почали у 2019 році

Чи завадять проблеми з опаленням приміщень магістрату здачі будівлі в експлуатацію?

Під час етеру програми "Сьогодні.Головне" його учасники спільно обговорювали проблему опалення будівлі магістрату. Нині температура в приміщеннях цієї будівлі є два з половиною градуси тепла замість норми, що складає від 18 до 23 градусів тепла. Проте проблеми з системою опалення, за словами Сергія Сорокіна, не є перепоною для здачі будівлі магістрату в експлуатацію.

"Проєкт був розроблений відповідно до технічних умов, наданих підприємством "Житомиртеплокомуненерго". З такою системою опалення в експлуатацію об'єкт можуть прийняти, бо вона виконана відповідно до проєктних рішень. На сьогодні наш департамент готує документи до ДІАМ (Державної інспекції архітектури та містобудування України – ред.) щодо введення будівлі в експлуатацію. На наступному тижні документи подадуть до цієї інспекції. Я думаю, що жодних питань щодо введення в експлуатацію (будівлі магістрату – ред.) не виникне. Ми плануємо ввести в експлуатацію будівлю магістрату у лютому", – сказав Сергій Сорокін.

Фото: Суспільне Житомир Температура повітря на першому поверсі житомирського магістрату сягає двох з половиною градусів тепла

Коли магістрат відкриють для відвідувачів?

"Коли відбувалася презентація магістрату (у серпні 2021 року – ред.) я казав, що ми можемо запустити магістрат через рік. Але це у разі ідеальних умов. Та, виявилося, що умови для цього в Україні і, зокрема, в Житомирі, є далеко не ідеальними і прогнозувати, коли ми відкриємося для відвідувачів, я вже просто не беруся", – зазначив директор обласного краєзнавчого музею Роман Насонов.

Фото: Суспільне Житомир Роман Насонов сказав, що не знає, коли будівлю магістрату відкриють для відвідувачів

21 грудня 2021 року в етері програми "Сьогодні.Головне" голова Житомирської облдержадміністрації Віталій Бунечко, відповідаючи на питання ведучого програми Дмитра Клименка про здачу будівлі магістрату в експлуатацію, сказав, що в експлуатацію будівлю магістрату здали.

"Магістрат зданий в експлуатацію, просто магістрат не наповнений експонатами", – зазначив Віталій Бунечко.

Фото: Суспільне Житомир 21 грудня 2021 року в етері на Суспільному Віталій Бунечко сказав, що будівля магістрату є зданою в експлуатацію

На додаткове уточнююче питання ведучого про те, чи дійсно магістрат за усіма необхідними документами та бюрократичними процедурами був зданий в експлуатацію, голова ОДА відповів ствердно.

"Так, повністю. Безумовно, – сказав Віталій Бунечко. – Магістрат введений в експлуатацію, як будівля. І ми разом з депутатами знайдемо можливість, знайдемо три мільйони гривень, необхідні для реставрації експозиції і магістрат не буде стояти пустим. Він буде заповнений експозицією і, в тому числі, там буде стояти мамонт".

Фото: Суспільне Житомир За п'ять місяців з дня офіційного відкриття будівлю житомирського магістрату не здали в експлуатацію

Що відомо

Будівля магістрату у Житомирі є архітектурною пам'яткою національного значення. Наразі ця будівля належить Житомирському обласному краєзнавчому музею. Реставрувати магістрат почали восени 2019 року в рамках президентської програми "Велике будівництво". Після реставрації у магістраті збираються розмістити частину експонатів обласного краєзнавчого музею.

У червні 2020 року після більш ніж двомісячної перерви на карантин у приміщенні Житомирського магістрату продовжили ремонтно-реставраційні роботи. Завершити їх мали до кінця 2020 року, проте через брак грошей фінальну частину робіт перенесли на 2021 рік.

Навесні 2021 року підрядник говорив про те, що реставраційні роботи виконані на 75-80%.

Реставраційно-будівельні роботи у магістраті завершилися 23 серпня 2021 року. Загальна кошторисна вартість реконструкції магістрату сягнула понад 52 мільйони гривень: 33 мільйони – з державного бюджету та 19 мільйонів – з обласного.

Директор краєзнавчого музею Роман Насонов сказав, що, аби глядачі все побачили, необхідно провести реставрацію експонатів, котра має тривати не менше пів року за умови вчасного виділення необхідних грошей. Для реставрації потрібні три мільйони гривень.

24 січня 2022 року Роман Насонов розповів Суспільному про проблеми із системою опалення магістрату – наразі у приміщеннях будівлі температура складає два з половиною градуси тепла замість необхідних 18-23.

21 грудня 2021 року в етері програми "Сьогодні.Головне" на каналі "UA: Житомир" Віталій Бунечко сказав, що в бюджет на 2022 рік ці три мільйони гривень закладені не були, але їх розраховують отримати за рахунок перерозподілу бюджетних грошей. Також Віталій Бунечко відповів, що йому не було відомо про проблеми з системою опалення будівлі магістрату.

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