У підпалі храму в Сновску підозрюється 16-річний місцевий мешканець. Окрім цього, його вважають причетним до скоєння низки крадіжок з храму та господарств місцевих мешканців. Про це Суспільному повідомила речниця поліції області Наталія Слабеняк.

Нагадаємо, пожежа в храмі сталася 22 січня. Також до поліції звернувся настоятель церкви та заявив про зникнення коштів у сумі 3000 гривень зі скриньки для пожертв.

Того ж дня поліцейські встановили, що до цього може бути причетний 16-річний мешканець Сновська. Хлопець проник до церкви, розбивши вікно та викрав кошти. Щоб приховати сліди злочину, підпалив декілька приміщень храму.

ФОТО: Поліція Чернігівської області У підпалі храму в Сновську підозрюють 16-річного хлопця

В ході розслідування поліція встановила, що підліток також причетний до скоєння низки крадіжок з господарств місцевих мешканців. Із заявами до поліції про зникнення різноманітних побутових речей і велосипеду звернулися ще четверо громадян.

24 січня поліція повідомила хлопцю про підозру у скоєнні злочинів, передбачених:

частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення, або пошкодження майна шляхом підпалу), що карається позбавленням волі на строк від трьох до десяти років;

частинами 2 та 3 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, вчинена повторно та крадіжка, поєднана з проникненням у приміщення). Її максимальна санкція передбачає позбавлення волі на строк до шести років.

Досудове розслідування триває. Вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

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