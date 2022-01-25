На Івано-Франківщині за добу медики проти COVID-19 вакцинували 2 206 людей

На Івано-Франківщині упродовж 24 січня проти COVID-19 медики щепили 2 206 людей. Про це свідчать дані на сайті Ради національної безпеки та оборони України.
За попередню добу в області першою дозою лікарі вакцинували 779 прикарпатців, другою — 1 241, додатковою дозою не імунізувалася жодна людина. Усього першою дозою медики щепили 432 980 жителів, другою дозою вакцинувалися 396 478 людей, додатковою — 164.
Бустерною дозою на Івано-Франківщині за попередню добу вакцинувалися 186 людей. Всього ревакцинальною дозою лікарі щепили 2 940 прикарпатців.
На Івано-Франківщині першою дозою вакцини Comirnaty/Pfizer-BioNTech імунізували 2 125 дітей та підлітків до 18 років, другою дозою — 1 622.
Згідно з даними, розміщеними на сайті Ради національної безпеки та оборони України, на Франківщині на 10 тис. населення двома дозами імунізувалися приблизно 28,94% жителів області, однією дозою — 31,60%.
Читайте також: Пункти та центри масової вакцинації на Івано-Франківщині: коли та де можна щепитися
Найбільше прикарпатців вакцинувалися препаратом Pfizer-BioNTech (42,2% тих, хто отримав першу дозу, та 44,2% людей, які імунізувалися другою дозою). Першою дозою вакцини компанії AstraZeneca щепилися 25,5%, другою дозою — 22,3%. Найменше людей імунізувалися препаратом Moderna (9,1% — першою дозою, 10,1% — другою) і CoronaVac (23,3% і 23,4% відповідно).
Найбільше прикарпатців, яких медики щепили додатковою дозою, імунізувалися препаратом Pfizer-BioNTech — 65,9%.
90,1% жителів області також обрали Pfizer-BioNTech для введення бустерної дози.
Що відомо
З 24 січня Івано-Франківщина перейшла у "червону" карантинну зону. Таке рішення ухвалили 21 січня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Через запровадження "червоної" карантинної зони з 24 січня учні 5-11 класів Івано-Франківської територіальної громади вчитимуться дистанційно. Дитсадки Івано-Франківської громади працюватимуть у звичному режимі.
Читайте нас у Telegram: головні новини Івано-Франківщини
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини й ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!