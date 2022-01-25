У Києві виявили за добу 24 січня 1589 хворих на коронавірус. Це більше, ніж напередодні, у понад три рази. Троє людей померли. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.

“1589 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. Троє людей померли. Всього за період пандемії в Києві 8447 летальних випадків від вірусу. Підтверджених випадків захворювання на сьогодні – 354 813”, – повідомив Віталій Кличко.

Захворіли минулої доби:

826 жінок віком від 18 до 86 років;

526 чоловіків віком від 18 до 95 років;

122 дівчинки від 3 місяців до 17 років;

115 хлопчиків від 1 місяця до 17 років.

Серед тих, хто померли:

2 жінки 72 та 74 роки;

1 чоловік 74 роки.

До лікарень столиці госпіталізували 63 хворих на коронавірус та 106 людей із підозрою на COVID-19 та пневмоніями. Одужала минулої доби 441 людина. Загалом коронавірус подолали 331 197 мешканців столиці.

“Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 351, в Оболонському – 227 та в Деснянському районі – 170 випадків”, – зазначив Віталій Кличко.

Що відомо

У Києві виявили за добу, 23 січня, 464 хворих на коронавірус. Це менше, аніж напередодні. 7 людей померли.

24 січня у столиці на вулиці Грушевського під Верховною радою пройшов мітинг противників вакцинації проти COVID-19. Як повідомила кореспондентка Суспільного з місця події, на площі біля будівлі парламенту було понад 100 людей.

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