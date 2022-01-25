У місті Стрий, що на Львівщині двоє людей загинули від отруєння чадним газом. Про це повідомили в обласному департаменті з питань цивільного захисту.

Подія трапилася у Стрию на вулиці Колесси, 38. Там у квартирі на другому поверсі ввечері, 24 січня, знайшли тіла 28-річного чоловіка та 23-річної жінки. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом.

Квартира, де загинули люди, обладнана ПГ-2, газовою пічкою, газовим конвектором. Газопостачання до помешкання тимчасово відключене. Обставини та причини отруєння встановлюють.