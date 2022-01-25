Вибухівки у навчальних закладах Полтави не знайшли

Під час перевірок у навчальних закладах обласного центру правоохоронці не виявили вибухівки. Про це Суспільному розповіла речниця поліції Полтавщини Поліна Ларіна.
За її словами, перевірки через повідомлення про ймовірне замінування у навчальних закладах Полтави завершили 24 січня близько 19:00. Загалом перевірили понад 50 закладів.
На місцях працювали поліцейські, вибухотехніки та кінологи. Вибухівки у навчальних закладах не виявили.
За словами речниці, у поліції розпочали кримінальне провадження за частиною другою статті "Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян". Санкція – від чотирьох до восьмироків позбавлення волі.
Що відомо:
- Повідомлення про замінування надійшло зранку 24 січня на електронну пошту Служби безпеки України, розповіла Суспільному речниця управління СБУ у Полтавській області Інна Усова.
- Учнів та працівників на час перевірок із будівель евакуювали, розповіла речниця обласної поліції Поліна Ларіна.