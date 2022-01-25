Тернопільські лижники вибороли призові місця у Львові

Тернопільські лижники привезли "срібло" і "бронзу" із всеукраїнських змагань, що відбувались на Львівщині. У місті Сколе, що на Львівщині, завершилися IV зимова Гімназіада України з лижних гонок та етап розіграшу Кубка України з лижних гонок. Про це Суспільному розповіла директор ОДЮСШ із зимових видів спорту Світлана Крикончук.

За її словами, впродовж трьох днів 125 учасників із десяти областей України та міста Києва змагалися за нагороди у гонках класичним та вільним стилем. Відбувалися перегони на навчально-спортивній базі "Тисовець". За підсумком усіх результатів, перше місце посіли представники Сумської області, на другому місці команда Київської області, а замкнули трійку лідерів спортсмени з міста Києва.

Учасниками змагань стали і вихованці Тернопільської обласної ДЮСШ із зимових видів спорту. Серед старших юнаків Назарій Тесельський виборов на Гімназіаді бронзову медаль у гонці класичним стилем на 5 км. А Олексій Качурай зайняв п’яте місце на Кубку України в гонці класичним стилем на 10 км і виконав норматив кандидата в майстри спорту України. Також на етапі Кубка України у перегонах вільним стилем на 15 км Олексій Качурай завоював срібну нагороду.

"Це велике досягнення для Тернопільщини і для нашої школи зокрема, оскільки багато років лижні гонки в нашій області не розвивалися як окремий вид спорту ", – каже Крикончук,

Нагадаємо, що саме зараз тернопільські лижники беруть участь у чемпіонаті України з лижних гонок серед юніорів та юніорок, який до 30 січня триватиме у селі Яворів Львівської області.

Що відомо