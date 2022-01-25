За минулу добу, 24 січня, у Запорізькій області проти COVID-19 вакцинувалися 2 342 людини.

Про це Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ.

Першу дозу отримали 1047 мешканців області, закінчили вакцинацію (отримали другу дозу) – 821. Бустерною дозою щепилася 472 людини, додатковою — 2.

Всього з початку вакцинальної кампанії станом на 25 січня вакцинувалися 602 121 мешканець області. Отримали два щеплення та закінчили вакцинацію – 562 856 з них, що складає 34 % від загальної кількості населення області (станом на 1 листопада 2021 року, як повідомляє управління статистики в Запорізькій області, кількість мешканців області становила 1 645 327).

Для вакцинації в області використовуються чотири вакцини проти коронавірусної хвороби: CoronaVac, Comirnaty від Pfizer, AstraZeneca та Moderna.

Нагадуємо, що у Запоріжжі щоденно працюють пункти вакцинації від COVID-19 на базі медичних закладів, у торговельних центрах міста, на залізничному вокзалі "Запоріжжя-1".

Що відомо

З понеділка, 24 січня, вакциновані люди від 60 років можуть використати кошти програми “єПідтримка” на купівлю ліків. Придбати лікарські засоби можна буде в аптечних закладах і в інтернет-аптеках як за рецептом лікаря, так і без нього.

Станом на 24 січня українці витратили вже 1,6 мільярда гривень, отриманих в межах програми "єПідтримка", спрямованої на популяризацію серед населення вакцинації проти COVID-19 та підтримку бізнесу під час пандемії. При цьому отримати гроші поки що можливо лише через мобільний додаток "Дія".

В Україні розпочалася нова хвиля пандемії коронавірусу. Лікар-анестезіолог та член експертної групи оперативного штабу Міністерства охорони здоров’я України Сергій Дубров вважає, що говорити про пік захворюваності наразі зарано, адже очікується, що кількість хворих буде значно вищою. Проте, лікар звертає увагу на статистику госпіталізацій, яка є набагато кращою за попередні хвилі захворювання.

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