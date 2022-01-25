COVID-19 на Запоріжжі: 463 нові випадки за добу та п'ять летальних

За минулу добу, 24 січня, в Запорізькій області виявили 463 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, померли п'ять пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 60.

Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ..

У регіоні станом на 25 січня продовжує лікуватись 2 553 пацієнти. За минулу добу обстежили 1 288 людей.

Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 185 692 мешканці, з них одужали 177 664, загальна кількість померлих – 5 472.

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Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:

15-45 – цілодобова урядова лінія

0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру

707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру

Що відомо

Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.

В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.

Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.

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