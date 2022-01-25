COVID-19 на Запоріжжі: 463 нові випадки за добу та п'ять летальних

За минулу добу, 24 січня, в Запорізькій області виявили 463 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу, померли п'ять пацієнтів із підтвердженим діагнозом COVID-19, одужали – 60.
Про це повідомляє Запорізький обласний центр контролю та профілактики хвороб МОЗ..
У регіоні станом на 25 січня продовжує лікуватись 2 553 пацієнти. За минулу добу обстежили 1 288 людей.
Протягом всього періоду пандемії на Запоріжжі захворіли на коронавірусну хворобу 185 692 мешканці, з них одужали 177 664, загальна кількість померлих – 5 472.
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Нагадуємо, що мешканці області можуть звертатися на гарячу лінію STOPCOVID19 на Запоріжжі:
- 15-45 – цілодобова урядова лінія
- 0 800 503 508 – гаряча лінія Запорізького обласного контактного центру
- 707 26 81 – цілодобова лінія лабораторного центру
Що відомо
- Люди, які зробили бустерне щеплення проти коронавірусної хвороби, отримають 500 гривень у межах урядової програми "єПідтримка". Про це у зверненні 24 січня заявив президент Володимир Зеленський.
- В Україні та світі розпочався черговий спалах захворюваності на COVID-19, обумовлений поширенням штаму "Омікрон". Він супроводжується меншим відсотком шпиталізацій, однак через високі темпи поширення хвороби навантаження на медичні заклади все одно збережеться.
- Міністерство охорони здоров’я прогнозує стрімке зростання захворюваності на COVID-19 у лютому 2021 року до 59 тисяч нових випадків на добу, при цьому загалом протягом місяця можуть захворіти до мільйона українців.