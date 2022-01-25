Протягом минулої доби 24 січня на території Миколаївської області зафіксували 306 нових випадків захворювання на коронавірус. Це на 97 випадків більше ніж виявили напередодні. Від ускладнень, викликаних перебігом коронавірусної хвороби, померла одна людини.

Про це кореспондентам Суспільного розповіла фахівчиня зі зв’язків з громадськістю та пресою Миколаївського обласного лабораторного центру Злата Ємєльянова.

Найбільше нових випадків COVID-19 виявили в Миколаєві — 148, в Очакові — один, в Южноукраїнську — 15, у Вознесенську — один, у Первомайську — 48. На території інших громад Миколаївщини виявили 93 нові випадки захворювання. Захворіли 35 дітей до 18-ти років.

За весь період пандемії в області зафіксували 118 997 випадків коронавірусної хвороби.

За минулу добу одужали 199 людей. Загалом у Миколаївській області від коронавірусної хвороби одужали 113 207 людей.

Протягом доби 24 січня зареєстрували один летальний випадок, викликаний перебігом COVID-19.

"У Вознесенську померла одна людина. За віком померлий належить до групи 80-89 років", — розповіла Злата Ємєльянова.

Станом на 25 січня на стаціонарному лікуванні перебувають 450 пацієнтів, хворих на COVID-19 або з підозрою. Завантаженість ліжок у лікарнях області складає 26,5 відсотка.

Що відомо

За даними Міністерства охорони здоров'я, за добу в Одеській області зареєстрували 910 нових випадків коронавірусної хвороби. Смертей від наслідків захворювання на COVID-19 за добу зафіксували шість. У Херсонській області — 122 нові випадки за добу та чотири смерті від наслідків COVID-19.

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