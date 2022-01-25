697 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

24 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 697 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 19 118 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.
За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 24 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 533 більше, ніж днем раніше.
Нові випадки захворювання виявили:
- Великобагачанський – 2002 (+15);
- Гадяцький – 1685 (+3);
- Гадяч – 2501 (+1);
- Глобинський – 3317 (+10);
- Горішні Плавні – 7105 (+77);
- Гребінківський – 1624 (+3);
- Диканський – 1883 (+3);
- Зіньківський – 2914 (+20);
- Карлівський – 3168 (+29);
- Кобеляцький – 2790 (+9);
- Козельщинський – 1816 (+6);
- Котелевський – 2086 (+13);
- Кременчук – 18649 (+42);
- Кременчуцький – 2650 (+16);
- Лохвицький – 3734 (+1);
- Лубенський – 1785 (+5);
- Лубни – 5857 (+12);
- Машівський – 1474 (+11);
- Миргород – 4805 (+33);
- Миргородський – 2061 (+6);
- Новосанжарський – 2251 (+14);
- Оржицький – 1400 (+1);
- Пирятинський – 2552 (+7);
- Полтава – 49814 (+249);
- Полтавський – 7590 (+41);
- Решетилівський – 1967 (+5);
- Хорольський – 2541 (+45);
- Чорнухинський – 639 (+2);
- Чутівський – 1661 (+16);
- Шишацький – 2113 (+2).
За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 147 960 людей. Одужали за увесь час 138 177 людини, а летальних випадків — 3 932 (вісім нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 851 жителів регіону.