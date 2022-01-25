697 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

24 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 697 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 19 118 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 24 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 533 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

Великобагачанський – 2002 (+15);

Гадяцький – 1685 (+3);

Гадяч – 2501 (+1);

Глобинський – 3317 (+10);

Горішні Плавні – 7105 (+77);

Гребінківський – 1624 (+3);

Диканський – 1883 (+3);

Зіньківський – 2914 (+20);

Карлівський – 3168 (+29);

Кобеляцький – 2790 (+9);

Козельщинський – 1816 (+6);

Котелевський – 2086 (+13);

Кременчук – 18649 (+42);

Кременчуцький – 2650 (+16);

Лохвицький – 3734 (+1);

Лубенський – 1785 (+5);

Лубни – 5857 (+12);

Машівський – 1474 (+11);

Миргород – 4805 (+33);

Миргородський – 2061 (+6);

Новосанжарський – 2251 (+14);

Оржицький – 1400 (+1);

Пирятинський – 2552 (+7);

Полтава – 49814 (+249);

Полтавський – 7590 (+41);

Решетилівський – 1967 (+5);

Хорольський – 2541 (+45);

Чорнухинський – 639 (+2);

Чутівський – 1661 (+16);

Шишацький – 2113 (+2).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 147 960 людей. Одужали за увесь час 138 177 людини, а летальних випадків — 3 932 (вісім нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 851 жителів регіону.

Що відомо: