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697 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині
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697 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині

Ігор Ізотов
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697 випадків захворювання на коронавірус виявили за добу на Полтавщині Фото: google.com

24 січня на Полтавщині лабораторно підтвердили 697 випадків інфікування СOVID-19. В Україні 19 118 людей отримали позитивні результати тестів на коронавірус. Про це повідомляють на сайті Міністерства охорони здоров’я.

За даними обласного центру контролю і профілактики хвороб, які опублікували на офіційній сторінці Полтавської ОДА у Facebook, 24 січня лабораторно підтверджених випадків інфікування коронавірусом на 533 більше, ніж днем раніше.

Нові випадки захворювання виявили:

  • Великобагачанський – 2002 (+15);
  • Гадяцький – 1685 (+3);
  • Гадяч – 2501 (+1);
  • Глобинський – 3317 (+10);
  • Горішні Плавні – 7105 (+77);
  • Гребінківський – 1624 (+3);
  • Диканський – 1883 (+3);
  • Зіньківський – 2914 (+20);
  • Карлівський – 3168 (+29);
  • Кобеляцький – 2790 (+9);
  • Козельщинський – 1816 (+6);
  • Котелевський – 2086 (+13);
  • Кременчук – 18649 (+42);
  • Кременчуцький – 2650 (+16);
  • Лохвицький – 3734 (+1);
  • Лубенський – 1785 (+5);
  • Лубни – 5857 (+12);
  • Машівський – 1474 (+11);
  • Миргород – 4805 (+33);
  • Миргородський – 2061 (+6);
  • Новосанжарський – 2251 (+14);
  • Оржицький – 1400 (+1);
  • Пирятинський – 2552 (+7);
  • Полтава – 49814 (+249);
  • Полтавський – 7590 (+41);
  • Решетилівський – 1967 (+5);
  • Хорольський – 2541 (+45);
  • Чорнухинський – 639 (+2);
  • Чутівський – 1661 (+16);
  • Шишацький – 2113 (+2).

За увесь період пандемії коронавірус на Полтавщині підтвердили у 147 960 людей. Одужали за увесь час 138 177 людини, а летальних випадків — 3 932 (вісім нових). Нині від COVID-19 продовжують лікування 5 851 жителів регіону.

Що відомо:

  • На Полтавщині можна придбати ліки на гроші за вакцинацію від COVID-19
  • На Полтавщині людей за 60 років почали щеплювати бустерною дозою вакцини від COVID-19
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