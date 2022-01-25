На Буковині за добу проти COVID-19 вакцинували майже 1 800 людей

У Чернівецькій області за минулу добу проти COVID-19 вакцинували 1 786 людей. Найбільше щепилось вакциною Pfizer-BioNTech – 1 386.

Про це йдеться на сайті Ради національної безпеки та оборони України.

Першою дозою за добу вакцинували 792 людей:

Pfizer-BioNTech – 628 людей,

CoronaVac – 108,

Moderna – 56,

AstraZeneca – 0,

Другою дозою імунізували 745 людей:

Pfizer-BioNTech – 544 людини,

CoronaVac – 131,

Moderna – 62,

AstraZeneca – 8,

Бустерною дозою імунізували 249 людей:

Pfizer-BioNTech – 214 людей,

Moderna – 35.

Станом на 24 січня в області першою дозою щепили 288 939 людей, що складає 32,11% населення області. Другою дозою імунізували 275 518 людей, додатковою – 81, бустерною – 3713.

Що відомо

Загалом в області виявили 128 466 випадків інфікування коронавірусом, 116 880 людей одужали, а 3 098 померли.

У лютому 2021 року у Чернівецькій області почали щепити від коронавірусу. Першим вакцинували дитячого анестезіолога Олександра Тесліцького.

Охочі щепитися можуть зробити це у пунктах вакцинації.

У Чернівцях діє пункт допомоги з генерування ковід-сертифікатів. Суспільне зібрало запитання, з якими звертались чернівчани щодо "Дії" та ковід-сертифікатів.

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