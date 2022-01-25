Білоруська хакерська група "Кіберпартизани" заявила, що влаштувала атаку на комп'ютерну мережу компанії "Білоруська залізниця".

Метою цієї атаки, згідно з повідомленням хакерів, було уповільнення роботи залізничної мережі, за допомогою якої до Білорусі перекидають російські війська під приводом навчань.

На доказ роботи, хакери виклали скріншоти сервера бекапів у процесі їхнього знищення.. При цьому вони наголосили, що "автоматику та системи безпеки, щоб уникнути аварійних ситуацій" вони не чіпали.

"У нас є ключі шифрування, і ми готові на певних умовах повернути системи БЗ у штатний режим", — йдеться у повідомленні.

Хакери висунули дві умови: звільнення 50 політв'язнів, які найбільше потребують надання медичної допомоги та зупинка "угруповання військ РФ біля РБ".

Що відомо

18 січня Росія почала переміщення військ до Білорусі для спільних військових навчань в цій країні. Навчання мають відбутися 10-20 лютого.

Від початку листопада 2021 року, коли з'явилася інформацію про можливість повномасштабного нападу Росії на Україну, низка ЗМІ припускали можливість нападу в тому числі з території Білорусі. Наприкінці листопада Лукашенко заявив, що в разі конфлікту Росії та України Білорусь буде на боці Росії.

У Женеві Росія та США домовилися продовжити діалог, а США пообіцяли протягом наступного тижня дати Росії письмову відповідь на російські пропозиції щодо безпеки у Європі.

Німеччина, разом зі США, Великою Британією та Австралією, оголосила про намір вивезти з України частину співробітників своїх посольств та членів їхніх сімей.

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