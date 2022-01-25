На Тернопільщині за добу COVID-19 виявили у 1 168 осіб

У 1 168 жителів Тернопільщини підтвердили COVID-19 за минулу добу. Про це повідомила епідеміологиня обласного лабораторного центру Світлана Маціпура.

За її словами, одужання підтвердили у 197 осіб. Померли 6 людей. Медики провели 2 575 досліджень методом ПЛР за минулу добу.

Географія поширення нових випадків:

Кременецький район (133 особи): Борсуківська сільська ОТГ – 12, Великодедеркальська сільська ОТГ – 3, Вишнівецька селищна ОТГ – 16, Кременецька міська ОТГ – 43, Лановецька міська ОТГ – 22, Лопушненська сільська ОТГ – 3, Почаївська міська ОТГ – 28, Шумська міська ОТГ – 6

Тернопільський район (618 осіб): Байковецька сільська ОТГ – 14, Бережанська міська ОТГ – 17, Білецька сільська ОТГ – 4, Великоберезовицька селищна ОТГ – 23, Великобірківська селищна ОТГ – 9, Великогаївська сільська ОТГ – 1, Залозецька селищна ОТГ – 1, Збаразька міська ОТГ – 56, Зборівська міська ОТГ –20, Золотниківська сільська ОТГ – 6, Іванівська сільська ОТГ – 3, Козівська селищна ОТГ – 24, Микулинецька селищна ОТГ – 9, Нараївська сільська ОТГ –17, Підволочиська селищна ОТГ – 15, Підгаєцька міська ОТГ – 44, Підгороднянська сільська ОТГ – 13, Саранчуківська сільська ОТГ – 5, Скалатська міська ОТГ – 39, Теребовлянська міська ОТГ – 30, Тернопільська міська ОТГ – 268.

Чортківський район (417 осіб): Білобожницька сільська ОТГ – 6, Більче-Золотецька сільська ОТГ – 1, Борщівська міська ОТГ – 28, Бучацька міська ОТГ – 22, Васильковецька сільська ОТГ – 5, Гримайлівська селищна ОТГ – 5, Гусятинська селищна ОТГ – 17, Заводська селищна ОТГ – 7, Заліщицька міська ОТГ – 33, Золотопотіцька селищна ОТГ – 4, Іване-Пустенська сільська ОТГ – 3, Копичинецька міська ОТГ – 38, Коропецька селищна ОТГ – 2, Мельнице-Подільська селищна ОТГ – 2, Монастириська міська ОТГ – 16, Нагірянська сільська ОТГ – 14, Скала-Подільська селищна ОТГ – 21, Товстенська селищна ОТГ – 17, Трибухівська сільська ОТГ – 30, Хоростківська міська ОТГ – 25, Чортківська міська ОТГ – 121

Загалом від початку пандемії на COVID-19 в області захворіла 117 728 осіб, з них 106 726 вже видужали та 2 212 людей померли.

Що відомо