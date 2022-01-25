На Полтавщині на місці пожежі виявили тіло чоловіка

У селі Драбинівка Полтавського району горів житловий будинок. На місці займання пожежники виявили тіло чоловіка, розповіла Суспільному речниця рятувальників Полтавщини Світлана Рибалко.

Пожежа сталася 25 січня близько о 00:30 у селі Драбинівка. Рятувальників викликали сусіди. Загасили займання пожежники о 5:15. За її словами, вогонь знищив 64 квадратних метри покрівлі, пошкодив перекриття та оздоблення стін. Причину пожежі з’ясовують. У будинку виявили труп чоловіка, розповіла речниця.

Як розповів Суспільному речник Полтавського райуправління поліції Василь Зуб, нині з’ясовують, ким був загиблий та від чого помер. Тіло направили на судово-медичну експертизу.

фото: ДСНС України в Полтавській області Фото з місця події

У поліції можуть розпочати кримінальне провадження за частиною другою статті "Порушення встановлених законодавством вимог пожежної або техногенної безпеки", додав Василь Зуб.

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