На Житомирщині за добу, 24 січня, підтвердили коронавірус у 260 жителів області. Померли четверо людей.

Про це 25 січня повідомила пресслужба Житомирської облдержадміністрації з посиланням на директора обласного лабораторного центру Зиновія Парамонова.

24 січня лабораторний центр провів 536 досліджень на наявність захворювання – у 260 жителів області підтвердили діагноз. Активними хворими на коронавірус наразі є 6 454 жителі Житомирщини.

Від ускладнень коронавірусу померли ще четверо людей:

65-річна жінка – жителька Житомира;

двоє жінок віком 75 та 62 роки – жительки Коростеня;

84-річна жителька Радомишля.

Загалом серед жителів області, хворих на COVID-19, офіційно зареєстровані 3 336 летальних випадків. Найбільше людей померли у Житомирі – 918 жителів, Бердичеві – 284, Коростені – 243 та Новограді-Волинському – 190.

24 січня одужання від коронавірусу підтвердили у 199 жителів області.

Від початку пандемії на Житомирщині захворіли на коронавірус 147 834 жителі, з яких 138 044 вже одужали.

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