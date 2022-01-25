Загрозлива тенденція: у Чернігові школярів можуть відправити на "дистанційку"

Сьогодні, 25 січня, відбудеться засідання комісії з ТЕБ та НС, де вирішуватимуть питання щодо переведення 5-11 класів на дистанційне навчання. Засідання має відбутися о 16:00 годині. Поки що пропонують визначити, що остаточне рішення про переведення шкіл на дистанційку ухвалюватимуть педради кожної школи, однак, якщо захворюваність зростатиме й надалі, переведуть на дистанційне навчання всіх.

Про це на ранковій нараді сказав міський голова Чернігова Владислав Атрошенко.

"Станом на зараз я не готовий заявити, що всім необхідно переходити на дистанційне навчання, але ситуація загрозлива. Хай педколективи вирішують по кожній школі конкретно. Комісія має визначити тенденцію, якщо загальний процент захворюваності складатиме більше 60%, то переводимо на дистанційку без рішень педрад. Молодші класи навчаються. Це питання одного тижня. Де-факто ситуація ще є робоча", — сказав Атрошенко.

Зокрема, за словами начальника управління освіти Василя Білогури, станом на сьогодні у школах Чернігова відсутні 32% учнів, з них по хворобі — 29%. На коронавірус хворіють 40 дітей, на самоізоляції 34 класи.

Водночас міський голова Владислав Атрошенко зазначив, що ці цифри він вважає необ'єктивними, адже не всі діти, які відсутні у школах, тестувалися на COVID-19. Крім того, не слід виключати також грип, темпи захворюванності на який теж набирають обертів.

"Я переконаний, що ці цифри не об'єктивні. Тенденція — відсутність дітей у школах. По цифрах бачимо, що тенденція йде і вона загрозлива".

Білогура додав, що наразі шість шкіл у місті вже перейшли на дистанційне навчання. Зокрема, йдеться про такі навчальні заклади: №3,4,6,9,24 та 27.

"Дивимося на цифри, якщо й надалі зростатиме, будемо переводити на дистанційне навчання всі школи", — сказав він.

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