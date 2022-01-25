В одному з кіосків Кропивницького продавали цукерки російського виробництва, олію й м'ясо без маркування та вершкове масло без документів, що підтверджують якість продукції. Про це розповіла Суспільному речниця Держпродспоживслужби в області Наталія Шевченко.

Спеціалісти управління під час перевірки виявили у кіоску біля центрального ринку цукерки "Алёнка" та "Мишка Косолапый" російського виробника "Красный Октябрь". Відповідно до Постанови Кабміну №1147 "Про заборону ввезення на митну територію України товарів, що походять з Російської Федерації" ввезення та продаж продуктів російського виробництва – заборонена.

Також у магазині продавали оливкову олію без інформації про виробника та маркування. Без маркування продавали й заливний язик у желе та спек. Це порушення частини 1 статті 10 Закону України "Про інформацію для споживачів щодо харчових продуктів".

За словами речниці, підприємець не надав документи, які вказують на якість та постачальника вершкового масла. Це порушення статті 22 Закону України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів".

Підприємця зобов'язали вилучити з продажу товар. Наразі розглядають питання про винесення постанови про штрафи за порушення. За словами речниці, суму штрафу визначатимуть після розгляду справи.

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