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Коронавірус на Кіровоградщині: за добу померли восьмеро людей
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Коронавірус на Кіровоградщині: за добу померли восьмеро людей

Наталія Сарафанова
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Коронавірус на Кіровоградщині: за добу померли восьмеро людей УНІАН

У Кіровоградській області за добу підтвердили 95 випадків COVID-19, одужали 65 людей, померли восьмеро людей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки зареєстрували:

  • 2 у Голованівському районі;
  • 55 у Кропивницькому районі;
  • 7 в Новоукраїнському районі;
  • 31 в Олександрійський район;

Одужали від коронавірусу:

  • 35 жителів Кропивницького району;
  • 6 жителів Новоукраїнського району;
  • 24 жителі Олександрійського району;

Хто помер:

  • 83-річна жінка з Первозванівської громади;
  • 71-річна жінка зі Знам’янської громади;
  • 77-річна жінка з Устинівської громади;
  • 69-річний чоловік та 82-річна жінка з Кропивницької громади;
  • 61-річна жінка з Новомиргородської громади;
  • 84-річна жінка з Світловодської громади;
  • 49-річний чоловік з Благовіщенської громади;

Що відомо:

У Кіровоградській області з початку пандемії коронавірус підтвердили 34806 випадків COVID-19, одужали 31344 людей, від ускладнень померли 1632 жителі регіону.

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