Коронавірус на Кіровоградщині: за добу померли восьмеро людей

У Кіровоградській області за добу підтвердили 95 випадків COVID-19, одужали 65 людей, померли восьмеро людей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.
Випадки зареєстрували:
- 2 у Голованівському районі;
- 55 у Кропивницькому районі;
- 7 в Новоукраїнському районі;
- 31 в Олександрійський район;
Одужали від коронавірусу:
- 35 жителів Кропивницького району;
- 6 жителів Новоукраїнського району;
- 24 жителі Олександрійського району;
Хто помер:
- 83-річна жінка з Первозванівської громади;
- 71-річна жінка зі Знам’янської громади;
- 77-річна жінка з Устинівської громади;
- 69-річний чоловік та 82-річна жінка з Кропивницької громади;
- 61-річна жінка з Новомиргородської громади;
- 84-річна жінка з Світловодської громади;
- 49-річний чоловік з Благовіщенської громади;
Що відомо:
У Кіровоградській області з початку пандемії коронавірус підтвердили 34806 випадків COVID-19, одужали 31344 людей, від ускладнень померли 1632 жителі регіону.
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