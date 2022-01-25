Коронавірус на Кіровоградщині: за добу померли восьмеро людей

У Кіровоградській області за добу підтвердили 95 випадків COVID-19, одужали 65 людей, померли восьмеро людей. Про це Суспільному розповіла головна санітарна лікарка області Надія Оперчук.

Випадки зареєстрували:

2 у Голованівському районі;

55 у Кропивницькому районі;

7 в Новоукраїнському районі;

31 в Олександрійський район;

Одужали від коронавірусу:

35 жителів Кропивницького району;

6 жителів Новоукраїнського району;

24 жителі Олександрійського району;

Хто помер:

83-річна жінка з Первозванівської громади;

71-річна жінка зі Знам’янської громади;

77-річна жінка з Устинівської громади;

69-річний чоловік та 82-річна жінка з Кропивницької громади;

61-річна жінка з Новомиргородської громади;

84-річна жінка з Світловодської громади;

49-річний чоловік з Благовіщенської громади;

Що відомо:

У Кіровоградській області з початку пандемії коронавірус підтвердили 34806 випадків COVID-19, одужали 31344 людей, від ускладнень померли 1632 жителі регіону.

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