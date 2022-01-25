25 січня на території Миколаївської області спостерігається погіршення погодних умов. На дорогах ожеледиця.
Як розповіла речниця Служби автомобільних доріг (САД) Миколаївської області Маргарита Євтушенко, станом на 9:15 проїзд усіма дорогами загального користування державного значення Миколаївщини забезпечений.
"Дорожники і техніка працюють у посиленому режимі для усунення наслідків негоди на дорогах області. Для очищення залучені понад 70 одиниць спецтехніки та 87 працівників. За добу використали майже дві тисячі тонн піщано-сольової суміші", — розказала Маргарита Євтушенко.
За словами речника Комунального підприємства "Експлуатаційне лінійне управління - автодоріг" ("ЕЛУ-автодоріг") Дениса Барашковського, за добу використали 269 тонн реагенту, з них 101 тонна за ніч.
"На маршрутах були задіяні 12 одиниць техніки, з них дев'ять одиниць спецтехніки та один навантажувач для посипки доріг реагентом, два трактори МАЗ ХТА з відвалом для розчищення доріг", — розказав Денис Барашковський.
За словами речниці Катерини Висоцької, впродовж ночі працівники Комунального підприємства "Миколаївелектротранс" розчищали трамвайні рейки від снігу, щоб весь транспорт без затримки вийшов на свої маршрути.
"До робіт залучили спеціалізовану техніку підприємства – "сніжок", яким працювали по всіх трамвайних маршрутах міста", — розказала Катерина Висоцька.
Зі слів Катерини Висоцької, весь електротранспорт міста працює в штатному режимі.