25 січня на території Миколаївської області спостерігається погіршення погодних умов. На дорогах ожеледиця.

Як розповіла речниця Служби автомобільних доріг (САД) Миколаївської області Маргарита Євтушенко, станом на 9:15 проїзд усіма дорогами загального користування державного значення Миколаївщини забезпечений.

"Дорожники і техніка працюють у посиленому режимі для усунення наслідків негоди на дорогах області. Для очищення залучені понад 70 одиниць спецтехніки та 87 працівників. За добу використали майже дві тисячі тонн піщано-сольової суміші", — розказала Маргарита Євтушенко.

Фото: Суспільне Миколаїв На проспекті Центральному спостерігається снігова "каша"

За словами речника Комунального підприємства "Експлуатаційне лінійне управління - автодоріг" ("ЕЛУ-автодоріг") Дениса Барашковського, за добу використали 269 тонн реагенту, з них 101 тонна за ніч.

"На маршрутах були задіяні 12 одиниць техніки, з них дев'ять одиниць спецтехніки та один навантажувач для посипки доріг реагентом, два трактори МАЗ ХТА з відвалом для розчищення доріг", — розказав Денис Барашковський.

Фото: ЕЛУ-автодоріг Техніка підприємства "ЕЛУ-автодоріг"

За словами речниці Катерини Висоцької, впродовж ночі працівники Комунального підприємства "Миколаївелектротранс" розчищали трамвайні рейки від снігу, щоб весь транспорт без затримки вийшов на свої маршрути.

"До робіт залучили спеціалізовану техніку підприємства – "сніжок", яким працювали по всіх трамвайних маршрутах міста", — розказала Катерина Висоцька.

Фото: Суспільне Миколаїв Маршрутні таксі міста готові до виїзду

Зі слів Катерини Висоцької, весь електротранспорт міста працює в штатному режимі.

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