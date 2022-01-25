На Прикарпатті у лікарні помер велосипедист, якого збив автомобіль

На Івано-Франківщині у Коломийській центральній районній лікарні помер велосипедист, якого 15 січня збив автомобіль. Тоді ж його з травмами доставили у медзаклад. Про це повідомляють Суспільному в управлінні з питань цивільного захисту облдержадміністрації.

Як йдеться у дописі, 24 січня 09:39 медик Коломийської центральної районної лікарні поінформував поліцію про те, що в лікарні помер 50-річний житель с. Королівка Тлумацької територіальної громади.

Чоловіка доставили у лікарню 15 січня 2022 року о 21:25 з тілесними ушкодженнями, які отримав внаслідок дорожньо-транспортної пригоди.

"Поліцейські встановили, що 15 січня приблизно о 20:40 у Коломиї на вул. Мазепи, водій автомобіля Opel Astra не врахував дорожню обстановку. У результаті машина збила велосипедиста, який рухався в попутному напрямку. Чоловіка з травмами доставили до Коломийської ЦРЛ", — йдеться у дописі.

За кермом була 39-річна жителька с. Воскресінці Коломийської територіальної громади.

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