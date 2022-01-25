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COVID-19 на Одещині. За добу хворобу діагностували у 910 людей
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COVID-19 на Одещині. За добу хворобу діагностували у 910 людей

Ксенія Процепова
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COVID-19 на Одещині. За добу хворобу діагностували у 910 людей РБК

За минулу добу в Одеській області COVID-19 виявили у 910 людей. 35 хворих одужали, шестеро померли. Про це повідомили на сайті МОЗ.

Найбільше випадків коронавірусу виявили у Львівській області (2 299), далі йде м. Київ (1 589). На третьому місці за кількістю хворих Івано-Франківська область (1 387).

Як зазначають у МОЗ, за весь час пандемії на Одещині:

  • захворіли 250 732 громадянина,
  • одужали 231 883 людини,
  • померли 5 690 хворих,
  • наразі хворіють 13 159 мешканців області.

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