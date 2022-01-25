Окупанти 1 раз відкривали вогонь — штаб ООС

За добу 24 січня бойовики 1 раз відкривали вогонь по позиціях українських військових. Про це штаб операції Об’єднаних сил.

"У бік Причепилівки бойовики відкривали вогонь з автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів, а також стрілецької зброї", — йдеться у повідомленні.

Як розповіли у штабі, від початку доби з боку окупантів порушень не зафіксували.

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Що відомо

7 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

6 січня російські окупанти 2 рази порушили режим припинення вогню. На обстріли російсько-окупаційних військ українські військові відкривали вогонь у відповідь

5 січня російські окупанти чотири рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат та поранень серед українських військових немає.

4 січня російські окупанти жодного разу не порушили режим припинення вогню.

3 січня російські окупанти тричі порушили режим припинення вогню. Один український військовий отримав поранення.

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