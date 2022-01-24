"Випала добова норма опадів". Яка ситуація на дорогах Донеччини

На Донеччині ожеледиця та хуртовина триватимуть до 25 січня. Про це Суспільному повідомила синоптикиня Донецького регіонального центру з гідрометеорології Юлія Попова.

Снігові замети другий день додають роботи комунальникам та рятувальникам. Зранку, на виїзді зі Слов’янська в бік Краматорська, утворився затор та працювали правоохоронці. Тут близько 23-ї години ночі, через ожеледицю, перевернулася вантажівка.

Як повідомила Суспільному речниця батальйону патрульної поліції Краматорська та Слов’янська Ксенія Яцен, рухаючись у бік Краматорська, поблизу вулиці Сучасної, водій не впорався з керуванням. На узбіччя висипалася 21 тонна насіння.

"Він наїхав на бордюрний камінь та перекинувся. На щастя в цій ДТП ніхто не постраждав. Патрульні поліцейські, коли приїхали на місце події та почали оформлювати ДТП, помітили у водія ознаки сп’яніння. На пропозицію пройти огляд, у зв’язку зі станом, водій відмовився. Тому патрульні поліцейські оформили на водія 2 протоколи: один за ДТП, другий – за керування в стані сп’яніння. Далі на чоловіка чекатиме суд", — розповіла Ксенія Яцен.

За словами заступника начальника відділу зв’язків із ЗМІ та роботи з громадськістю ДСНС Донеччини Віктора Серомаха, через негоду та снігопад рятувальники з минулої доби допомагають водіям витягати автівки з заметів на дорогах області.

Суспільне Донбас Хуртовина та сніг уповільнили рух громадського транспорту на дорогах Маріуполя

Через негоду у Маріуполі, за словами директора департаменту з питань управління підприємствами з благоустрою Маріупольської міськради Ігоря Бабека, прибирати вулиці та зупинки міста від снігу виїхали десятки одиниць комунальної техніки.

"На дорогах, на сьогодні (24 січня — ред.), залучені 28 одиниць техніки, на тротуарах – 32 одиниці техніки. Понад 120 осіб залучені на розчищенні. Сьогодні випала добова норма опадів у вигляді снігу", — розповів Ігор Бабек.

Суспільне Донбас Комунальники прибирають сніг

За інформацією метеорологині Донецького регіонального центру гідрометеорології Юлії Попової, ускладнення погодних умов — сніг, хуртовини, ожеледь, налипання снігу — викликало переміщення південного циклону зі сходу Чорного моря.

"Цей циклон буде заповнюватись. На завтра (25 січня — ред.) він принесе вночі сніг, вдень, місцями, слабкий сніг, на дорогах ожеледиця. Вночі буде північно-східний вітер 7-12 м/с, вдень змінних напрямків 3-8 м/с. Вночі буде 4-9 морозу температура, а вдень 2-7 морозу. І закінчиться 26-27 січня. Буде місцями слабкий сніг", — зазначила фахівчиня.

У другій половині дня, 25-го січня, синоптикиня прогнозує поліпшення погодних умов.

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