У Херсоні 72 нацгвардійці отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19

24 січня у Херсоні нацгвардійці військової частини 3056 отримали бустерну дозу вакцини від COVID-19.

Про це йдеться на сторінці військової частини 3056 у Facebook.

Всього бустерне щеплення отримали 72 гвардійці – вони обрали вакцину Сomirnaty від Pfizer. Серед них військовослужбовці контрактної та строкової служби.

Як розповіла тимчасово виконувачка обов'язків начальника медичної служби штаб-сержант Олександра Чекалдіна, бустер отримали ті, у кого пройшло понад 6 місяців після отримання другої дози вакцини.

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