У Кривому Розі на сесії міськради нагородили хлопця, який врятував двох дітей

У Кривому Розі під час сесії міськради вручили нагороду 13-річному Івану Сементовському. Про це повідоміли кореспонденти Суспільного.

Хлопця нагородили нагрудним знаком 3-го ступеню "За заслуги перед містом".

Що відомо

- 5 січня у Кривому Розі 13-річний Іван Сементовський врятував двох хлопців, які потрапили в ополонку на штучній водоймі міста. Після цього хлопець викликав їм "швидку.

- Врятованим хлопчикам 12 та 11 років. Дітей доставили до міської лікарні та оглянули, їхній стан виявився задовільний. З лікарні хлопців забрали батьки.

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