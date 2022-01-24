Львів'яни почали купувати ліки за тисячу гривень із програмою єПідтримка

Від 24 січня львів’яни, які старші за 60 років, та повністю вакциновані, можуть використати тисячу гривень з програми єПідтрика на покупку ліків. Придбати можна будь-які лікарські засоби, як за рецептом лікаря, так і без.

Львів’янка Людмила одна із тих, хто може витратити тисячу гривень за повний курс вакцинації – на ліки. Жінка знає, як працює ця програма. Однак медикаменти купувати не планує.

"Ще тут, в місті, хтось там якось прилаштується, але що стосується десь на маргінесі, то не знаю, як з тим буде. Розумієте, одною рукою тобі дають, а десятьма руками з тебе вигрібають...Мені не потрібні ліки на таку суму і в такій кількості не потребую. Я просто про те ще не думала. Я вважаю, що то дурна справа", — каже львів'янка Людмила.

У львівських аптеках уже купують ліки за ковідну тисячу. Працівниця аптеки Оксани Хандрій розповідає, що зранку двоє пенсіонерів придбали ліки за гроші за вакцинацію від коронавірусу.

"Були певні труднощі пов’язані з тим, що люди старшого віку погано орієнтуються в техніці. Є ще проблема, що не всі мають достатньо нові мобільні телефони, які підтримують Google Pay або PayPass для того, щоб можна було розрахуватися тією тисячею в аптеці", — каже фармацевтка Оксана Хандрій.

Жінка додає, що у таких випадках краще звернутися до рідних, які мають новіші телефони, зайти у свій додаток і таким чином витратити цю суму.

Придбати ліки за ковідну тисячу можуть усі, кому на момент розрахунку виповнилось 60 років.

"Всі громадяни, яким на момент купівлі ліків виповнилося 60 років, які мають дві вакцини і згенерований зелений сертифікат в застосунку "Дія", мають можливість витратити ці гроші на ліки", — каже начальник обласного управління з цифрового розвитку Максим Столярчук.

Скористатись грошима за програмою єПідтримки можна упродовж чотирьох місяців від моменту нарахування. Після того гроші повернуться у держбюджет.

Читайте нас у Instagram: головні новини регіону