Чотирьох колишніх депутатів однієї із сільських рад в Ужгородському районі прокурори Великоберезнянського відділу обвинувачують у неподанні декларації про доходи. Про це повідомили на сайті Закарпатської обласної прокуратури.

У відомстві зазначили, що депутати не подали щорічні декларації за 2020 рік.

"Після припинення депутатських повноважень і фактичного звільнення з посад вони не заповнили й не подали відповідні декларації на офіційному вебсайті НАЗК. Не зробили цього й після повідомлення їм про підозру у вчиненні злочину. При цьому необхідні умови й технічні можливості для цього в обвинувачених були", — повідомили на сайті прокуратури області.

У інформації відомства повідомили, що за таке порушення передбачено штраф до 51 тисячі гривень, або до 240 годин громадських робіт, або позбавлення волі терміном до 1 року, з позбавленням права обіймати посади на 3 роки (ст. 366-3 ККУ).

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