Для Полтавської інфекційної лікарні придбали апарати ШВЛ

25 нових апаратів штучної вентиляції легень привезли для Полтавської обласної інфекційної лікарні. Обладнання закупили за гроші з обласного бюджету. Про це Суспільному розповів речник ОДА Максим Ковальов.

Нині 11 апаратів працюють у реанімаційному відділенні, а решту запустять у роботу згодом. Коли саме, речник обласної адміністрації не повідомив.

Усю техніку закупили за 20 мільйонів гривень із обласного бюджету. 22 із них – вироблені у Франції, а ще три – зі Швейцарії. На цьому обладнанні лікарі мають ввести дані про пацієнта та його стан, а сам апарат автоматично визначить об’єм та тривалість подачі кисню.

«Це найсучасніші у світі апарати ШВЛ. Вони мають усі режими вентиляції, обладнані потужною турбіною, тому незалежні від джерел постачання кисню», – повідомив на своїй сторінці у Facebook керівник Полтавської ОДА Дмитро Лунін.

Ці апарати штучної вентиляції легень доставили у Полтаву наприкінці грудня 2021-го.

Що відомо:

2020-го року, на початку пандемії коронавірусу, у Полтавській області було 306 апаратів штучної вентиляції легень. Зараз – 430 таких приладів. Про це Суспільному повідомив речник Полтавської ОДА Максим Ковальов.

Апарати ШВЛ розміщують лише у тих лікарнях, де працює анестезіолог.

Нині на Полтавщині зайнято приблизно 20% лікарняних ліжок із киснем для пацієнтів з коронавірусом, сказав Максим Ковальов.

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