За минулий тиждень коронавірус на Чернігівщині виявили у 2168 людей

За минулий тиждень (17.01.2022-23.01.2022) коронавірус в Чернігівській області виявили у 2168 людей. У порівнянні за минулий тиждень кількість нових хворих збільшилася майже удвічі, а точніше — на 1016 людей. Про це повідомляє Управління охорони здоров’я Чернігівської ОДА.

Зокрема 1395 — у Чернігівському районі (в тому числі 900 — у Чернігові), 403 — у Ніжинському, 184 — у Корюківському, 138 — у Прилуцькому та 48 — у Новгород-Сіверському районі. 202 хворих відправили до лікарень.

34 людини померли.

За тиждень від коронавірусу в області одужала 471 людина (256 лікувалися у медзакладах): 193 — у Чернігівському районі (в тому числі 76 — у Чернігові), 128 — у Ніжинському, 64 — у Прилуцькому, 62 — у Корюківському та 24 — у Новгород-Сіверському районі.

Загалом на Чернігівщині станом на 24 січня 2022 року зареєстровано 99 175 випадків захворювання COVID-19, з них: 92 585 людей одужали; 145 людей померли із супутнім діагнозом COVID-19.

За тиждень в області провели понад 6 100 досліджень.

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