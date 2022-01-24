Поблизу Попасної, що на Луганщині, 23-го січня бойовики обстріляли позиції Збройних сил України. Один військовий отримав осколкове поранення. Про це з місця події повідомляє кореспондентка Суспільного.

За словами військовослужбовця ЗСУ Дмитра, російські найманці застосували заборонені калібри. По захисниках Попасної били з 120-міліметрових мінометів. Обстріл, каже військовий, розпочався близько 17-ї години.

"Тут перший розрив, там другий. В загальному їх було п'ять: 120-й міномет", — розповів Дмитро.

Для хлопця це перша ротація, та до таких випробувань, каже, вже встиг звикнути.

"Я думаю, що це навіть не те що провокація. Це вже більше як уразити ворога. Ми ж для них вороги. Коли постійно знаходишся під якимись обстрілами, провокаціями, завжди до цього звикаєш. Коли я тільки прийшов, дійсно відчувався страх якийсь, то зараз його немає", — поділився Дмитро.

Осколки однієї з мін зруйнували вхід у бліндаж. На місці вибуху, каже військовий Віталій, нікого з побратимів не було. Чого не скажеш про кухню, яка теж потрапила під удар.

"Оце саме вечеряли, сиділи. Сюди перша міна прилетіла — на край кухні. Від неї осколки посипались. Оглушило секунд на десять. Це три прильоти, такі вони були купні. Ми посиділи буквально хвилину. І після того затихло", — згадує Віталій.

За словами Дмитра, один з бійців не встиг добігти до укриття та отримав легке осколкове поранення.

"Його одразу відправили на точку евакуації, куди вже приїхала машина. Йому надали першу домедичну допомогу своїми силами. Після чого його забрали вже на госпіталь. З ним все в порядку, буде жити. Поранення не було критичним", — наголосив Дмитро.

Військовий ЗСУ Іван додав, що перед атакою із заборонених калібрів, було затишшя.

"До цього було восени. А взимку вони притихли. Але у них постійно відбуваються ротації. Вони заїжджають, значить у них є боєкомплект свій і від тих, хто їм залишив. І вони починають, треба постріляти", — розповів Іван.

У неділю, 23-го січня, бойовики гатили на Луганщині й по оборонцях Катеринівки й Новозванівки. Застосовували артилерію калібром 122 міліметри, гранатомети й стрілецьку зброю.

Що відомо

24 січня російські найманці жодного разу не порушили режим припинення вогню

23 січня бойовики 10 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових

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