Волейболістки запорізької “Орбіти-ЗНУ-ЗОДЮСШ”, після поразки у чемпіонаті дніпровській “Аланті”, спустилися на одну сходинку у турнірній таблиці й зараз посідають четверте місце.

Про це Суспільному розповіла тренерка “Орбіти-ЗНУ-ЗОДЮСШ” Юлія Богмацер.

Заключний матч восьмого туру чемпіонату України відбувся сьогодні у спортивному комплексі Запорізького Національного університету. Місцеві волейболістки поступилися у трьох сетах — 23:25, 16:25 і 20:25. Тепер попереду них “Прометей”, “Хімік” та “Аланта”.

"Вчора збори були, розібрали все ретельно. І сьогодні всі дівчата молодці, адже у нас не було двох основних гравців — Хорольської і Яковчук. Дійсно, було важко, але дівчата зібрались у потрібний момент і зробили від початку до кінця свою справу", — розповідає тренер волейбольної команди "Атланта" Володимир Леоненко.

Щодо поразки своїх підопічних, волейбольної команди “Орбіта-ЗНУ-ЗОДЮСШ”, тренерка Юлія Богмацер каже, головне — це зробити правильні висновки:

"Такі ігри також бувають. Найбільш неприємний момент, те, що ми грали з принциповим суперником, а перемога у таких матчах — за дві. Це не зовсім приємно, але, напевно, десь сильно хотіли, а коли не стало вдаватися, то стало дуже складно відігруватись".

Волейболістки запорізької команди черговий матч у чемпіонаті української Суперліги зіграють також вдома. 25 січня прийматимуть “Полтавчанку-ПНПУ”, розповіла Юлія Богмацер.

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