Школярів Зміївської громади на Харківщині відправили на дистанційне навчання

З 25 січня по 4 лютого учні шкіл Зміївської громади навчатимуться дистанційно через зростання захворюваності на коронавірус та гострі респіраторні вірусні інфекції.
Відповідне рішення 24 січня ухвалили на місцевій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Зміївська міська рада.
У восьми школах громади відсутні понад 30% учнів через захворюваність на COVID-19 та ГРВІ, сказано у рішенні комісії.
"За період з 17 по 24 січня зареєстровано серед дитячого населення до 17 років 11 випадків захворювання на COVID-19. Серед працівників відділу освіти зареєстровано чотири випадки захворюваності на COVID-19", — йдеться у повідомленні.
До переліку шкіл, які навчатимуться дистанційно, увійшли:
- Зміївський ліцей №1;
- Зміївська школа №2;
- Зідьківська школа імені Ковтуна;
- Першотравнева школа;
- Таранівська школа;
- Соколівська школа;
- Бірківська школа.
Що відомо
- На Харківщині розглядають можливість переведення шкіл на дистанційне навчання.
- З 24 січня Харків та Харківська область перебувають у "помаранчевий" зоні епіднебезпеки.
- На Харківщині третій день поспіль — понад 1000 випадків COVID за добу.