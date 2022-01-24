Школярів Зміївської громади на Харківщині відправили на дистанційне навчання

З 25 січня по 4 лютого учні шкіл Зміївської громади навчатимуться дистанційно через зростання захворюваності на коронавірус та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Відповідне рішення 24 січня ухвалили на місцевій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Зміївська міська рада.

У восьми школах громади відсутні понад 30% учнів через захворюваність на COVID-19 та ГРВІ, сказано у рішенні комісії.

"За період з 17 по 24 січня зареєстровано серед дитячого населення до 17 років 11 випадків захворювання на COVID-19. Серед працівників відділу освіти зареєстровано чотири випадки захворюваності на COVID-19", — йдеться у повідомленні.

До переліку шкіл, які навчатимуться дистанційно, увійшли:

Зміївський ліцей №1;

Зміївська школа №2;

Зідьківська школа імені Ковтуна;

Першотравнева школа;

Таранівська школа;

Соколівська школа;

Бірківська школа.

Що відомо