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Школярів Зміївської громади на Харківщині відправили на дистанційне навчання
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Школярів Зміївської громади на Харківщині відправили на дистанційне навчання

Марія Солодовнік
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Школярів Зміївської громади на Харківщині відправили на дистанційне навчання Суспільне Харків

З 25 січня по 4 лютого учні шкіл Зміївської громади навчатимуться дистанційно через зростання захворюваності на коронавірус та гострі респіраторні вірусні інфекції.

Відповідне рішення 24 січня ухвалили на місцевій комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, повідомляє Зміївська міська рада.

У восьми школах громади відсутні понад 30% учнів через захворюваність на COVID-19 та ГРВІ, сказано у рішенні комісії.

"За період з 17 по 24 січня зареєстровано серед дитячого населення до 17 років 11 випадків захворювання на COVID-19. Серед працівників відділу освіти зареєстровано чотири випадки захворюваності на COVID-19", — йдеться у повідомленні.

До переліку шкіл, які навчатимуться дистанційно, увійшли:

  • Зміївський ліцей №1;
  • Зміївська школа №2;
  • Зідьківська школа імені Ковтуна;
  • Першотравнева школа;
  • Таранівська школа;
  • Соколівська школа;
  • Бірківська школа.

Що відомо

  • На Харківщині розглядають можливість переведення шкіл на дистанційне навчання.
  • З 24 січня Харків та Харківська область перебувають у "помаранчевий" зоні епіднебезпеки.
  • На Харківщині третій день поспіль — понад 1000 випадків COVID за добу.
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