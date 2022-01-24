Запорізькі актори витратили "ковідну тисячу" на квитки в театр для медиків

У суботу 22 січня колектив Запорізького обласного академічного музично-драматичного театру імені Володимира Магара організував благодійну акцію для медиків – похід у театр.

Про це повідомляє кореспондентка Суспільного Запоріжжя Ольга Ларіонова.

На тисячу гривень, отриману за повну вакцинацію від COVID-19, викупили всі квитки на виставу “Інкогніто з Бразилії” й запросили медиків дев'яти запорізьких лікарень, які працюють у ковідних відділеннях. Музичну комедію побачили 600 запорізьких медиків.

"Радісний вечір, тому що у нас є можливість бути в цей день не на роботі, а відпочити. Від щирого серця я хочу подякувати організаторам цієї акції, що зібрали нас, медиків. Тих, хто надавав допомогу пацієнтам, ковідним чи не ковідним, але дали можливість сьогодні, дійсно, відпочити", – каже Оксана Сукмановська, медична директорка Запорізького пологового будинку №4.

Фото: Суспільне Запоріжжя Оксана Сукмановська

"Ми дуже вдячні акторам та театру за чудову виставу. Від четвертого пологового будинку, який надавав медичну допомогу хворим на ковід жінкам, наша велика подяка. Все гарно, красиво, ми маємо багато добрих емоцій та почуттів", – поділилася враженнями Віолета Ануфрієва, завідувачка лабораторії Запорізького пологового будинку №4.

Фото: Суспільне Запоріжжя

"Вистава пройшла у нас дуже добре. Енергетика була шаленою, працювалося енергійно. І, якщо лікарі, які працюють із такою страшною хворобою, та й не тільки з нею, почували себе у театрі добре, то я гадаю, що в нас все вийшло", – сказав Вадим Кир'ян, актор театру ім.Магара, виконавець ролі Френкерта.

Це друга благодійна акція, організована колективом театру імені Магара коштом “ковідної тисячі”. Першу влаштували 6-го січня, до новорічних та різдвяних свят показали казку “Мауглі” вихованцям дитячих будинків сімейного типу, а також дітям військовослужбовців, із малозабезпечених родин, з інвалідністю та сиротам.

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