З 25 по 28 січня в Рівненській області падатиме сніг, позначки термометрів сягатимуть мінусових показників, а на дорогах – переважно ожеледиця. Про це Суспільному повідомив начальник обласного центру гідрометеорології Богдан Масовець.

У вівторок, 25 січня, буде хмарно з проясненнями. Уночі та вдень передбачають невеликий сніг та туман. Температура вночі сягатиме 12-17º морозу, а вдень – до 5º морозу.

Наступного дня, 26 січня, у гідрометцентрі теж прогнозують невеликий сніг, ожеледицю на дорогах та хмарну з проясненнями погоду. Нічна температура, як і денна, максимально сягатиме 5º морозу.

27 січня очікують на хуртовину. Місцями пориви вітру зростуть до 15-20 м/с. Температура вночі – 3-8º морозу, вдень коливатиметься від 3º морозу до 2º тепла.

У п'ятницю, 28 січня, часом випадатиме сніг. Очікують на невелике потепління: температура вночі коливатиметься від 3º морозу до 2º тепла, такі ж показники фіксуватимуть термометри і вдень.

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