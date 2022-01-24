3 тонни допомоги для українських бійців повезли тернопільські волонтери. Це 5 поїздка на передову з початку року, вперше до неї долучилися українці з Америки. Про це Суспільному розповів волонтер Володимир Мосейко.

Що саме вони передали для військових, поки назвати не можуть. Окрім цього, везуть вареники, пиріжки, яблука, а також буржуйки.

"Сьогодні ми привезли допомогу з Ланівців, зараз підвозиться волонтерська допомога з Підволочиська і хлопці також їдуть зі Зборова. А буржуйки варились в Борщові, нам допомагає воєнком Борщова. Потреба дуже є, бо ви бачите, що зима сувора. Буржуйки час від часу прогорають, виходять з ладу, а хлопці хочуть десь погрітися", – каже Мосейко.

Володимир Мосейко розповів, торік волонтери Тернопільщини організували 21-ну благодійну поїздку на передову.