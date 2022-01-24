Безкоштовними обідами годують безпритульних у Хмельницькому. Про це Суспільному розповів заступник директора Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації Ростислав Максимів. За його словами, з міського бюджету надали 203 тисячі гривень на харчування людей, що опинилися у скрутних життєвих обставинах.

Хмельничанин Олександр каже, скуштувати соціальні обіди приходить кілька разів на тиждень. Сьогодні до автовокзалу №2 у Хмельницькому, де роздавали їжу, прийшов вперше. Каже, обід йому смакує. Чоловік має соціальні та фінансові труднощі.

Інвалід другої групи Григорій Коваль каже, що є частим гостем таких обідів. Чоловік живе надворі.

У меню обіду - порція борщу, два шматочки хліба, склянка чаю і печиво. Годують безкоштовно людей, котрі опинились у скрутних життєвих обставинах. Гарячими обідами щопонеділка та щосереди забезпечують працівники Хмельницького міського центру соціальної підтримки та адаптації, розповідає заступник директора закладу Ростислав Максимів. За його словами, на цей рік виділили 203 тисячі гривень на "Гарячі обіди на колесах". На такі обіди, зазвичай, збираються 40-50 людей.

Допомагають роздавати обіди представники громадської організації "Територія добра Поділля», каже їх волонтер Володимир Тарасюк: "Ми це робимо в певні дні: це понеділок та середа. І ще від своєї громадської організації у четвер також годуємо в парку імені Івана Франка. Тому люди звертаються. В основному, це люди, які потрапили в якісь життєві складні обставини через алкоголь або наркотики, люди, які за певних обставин залишилися на вулиці".

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