В Гейдельберзському університеті, що в землі Баден-Вюртемберг, 24 січня сталася стрілянина в лекційній аудиторії. Кілька людей зазнали поранень, нападника знайшли мертвим. Про це повідомляють DPA і Bild.
За даними поліції, стрілянина сталася близько 13:50 за місцевим часом (12:50 за Києвом).
Нападник — за попередніми даними, один зі студентів університету, — стріляв із довгоствольної рушниці й мав при собі кілька гвинтівок. Напад відбувся у корпусі закладу, де розташовані природничі факультети й ботанічний сад.
За даними Die Zeit, студент-нападник покінчив із собою. Офіційних даних про кількість поранених та їхній стан наразі немає.
Наразі правоохоронці виключають, що нападник здійснив стрілянину з політичних чи релігійних міркувань; імовірно, він діяв без спільників. Територію довкола Гейдельберзького університету огородила поліція, яка здійснює оперативні дії.
Видання SWR з посиланням на електронний лист закладу повідомило, що працівників та студентів просили не приходити до вишу.
Гейдельберзький університет — один із найстаріших і найпрестижніших закладів вищої освіти Німеччини.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного — головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!