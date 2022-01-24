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У німецькому Гейдельберзі сталася стрілянина в університеті. Нападник мертвий, кілька людей поранені
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У німецькому Гейдельберзі сталася стрілянина в університеті. Нападник мертвий, кілька людей поранені

Олег Павлюк
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У німецькому Гейдельберзі сталася стрілянина в університеті. Нападник мертвий, кілька людей поранені Поліція і надзвичайні служби біля Гейдельберзького університету, Німеччина, 24 січня 2022 року. Фото: Getty Images

В Гейдельберзському університеті, що в землі Баден-Вюртемберг, 24 січня сталася стрілянина в лекційній аудиторії. Кілька людей зазнали поранень, нападника знайшли мертвим. Про це повідомляють DPA і Bild.

За даними поліції, стрілянина сталася близько 13:50 за місцевим часом (12:50 за Києвом).

Нападник — за попередніми даними, один зі студентів університету, — стріляв із довгоствольної рушниці й мав при собі кілька гвинтівок. Напад відбувся у корпусі закладу, де розташовані природничі факультети й ботанічний сад.

За даними Die Zeit, студент-нападник покінчив із собою. Офіційних даних про кількість поранених та їхній стан наразі немає.

Наразі правоохоронці виключають, що нападник здійснив стрілянину з політичних чи релігійних міркувань; імовірно, він діяв без спільників. Територію довкола Гейдельберзького університету огородила поліція, яка здійснює оперативні дії.

Видання SWR з посиланням на електронний лист закладу повідомило, що працівників та студентів просили не приходити до вишу.

Гейдельберзький університет — один із найстаріших і найпрестижніших закладів вищої освіти Німеччини.

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