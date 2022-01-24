З 25 січня всі школи Кривого Рогу працюватимуть у звичайному режимі. Про це повідомила директорка департаменту освіти та науки міськради Тетяна Кріпак.

"Школи до цього готові. На жаль, хвиля замінувань котиться нашою країною. Ми дуже бажаємо, щоб наші правоохоронці знайшли винуватців, знайшли тих, хто все це організовує і покарали їх. Ми маємо надію, що наші школи будуть працювати в нормальному режимі", - сказала посадовиця.

За словами речниці надзвичайників Криворого Рогу Світлани Чередниченко, по школах № 60, 4, 108, гімназії № 56, педгімназії повідомлення щодо їхнього замінування виявилися хибними. Перевірки у інших навчальних закладах тривають.

Що відомо

З 19 січня заклади загальної середньої освіти Кривого Рогу перевели на дистанційне навчання через постійні повідомлення про "мінування". За словами директорки департаменту освіти та науки міста Тетяни Кріпак, такі повідомленні надходити з 4 по 19 січня. До 21 січня включно діти мали навчатися дистанційно, 24 січня планували відновити очні заняття.

24 січня в Кривому Розі через повідомлення про ймовірне замінування призупинили роботу всіх шкіл міста.

Поліція Кривого Рогу організувала патрулювання територій, наближених до шкіл та медзакладів для охорони громадського порядку.

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