"Ковідна" тисяча на ліки: хто, де і як може отримати у Хмельницькому

З 24 січня люди, які отримали щеплення двома дозами вакцини від COVID, можуть скористатися тисячею Є-підтримки в аптеках. Про це розповіла головна спеціалістка обласного відділу цифровізації та туризму Вікторія Остапюк. За її словами, оплатити ліки можуть тільки люди певного віку. Як і хто може скористатися грошима програми Є-підтримка в аптеках, Суспільне дізнавалося.

Людмила Печенюк має сертифікат про вакцинацію. Каже, отримала гроші за програмою Є-підтримка. Розраховується ними за ліки: "Ліки, які мені потрібно: від тиску, для шлунку, і для голови". Жінка купує ліки разом з онуком Андрієм. Каже, що на її телефоні є програма "Дія", але ґаджет не підтримує функцію безконтактної оплати.

Онук Андрій оплачує покупку зі свого телефона, де завантажена програма "Дія" з сертифікатом вакцинації бабусі та додаток банку. Додає: "Так само електронний банк скачали і автоматично підтягнулася ця тисяча. Я взяв свій телефон, на якому вже є NFC - сучасне безконтактне провадження операцій, і допоміг бабусі розрахуватися даною тисячею".

З 24 січня українці можуть в аптеках витратити свою тисячу гривень з програми Є-підтримка, розповідає головна спеціалістка обласного відділу цифровізації та туризму Вікторія Остапюк. За її словами, людині має виповнитися 60 років.

"Людина має отримати ковід-сертифікат у додатку "Дія". Потім подати онлайн-запит на отримання карти у даному банку. Після того, як людина отримає віртуальну картку, вона може замовити фізичну карту. Фізичну карту можна отримати або у відділенні банку, або замовити собі на пошту. Наразі уже два банки - "Моно-банк" та "Альфа-банк" - вони допомагають старшим людям, тобто, можна отримати фізичні картки", - додає Вікторія Остапюк.

Купити ліки за програмою Є-підтримка не зміг місцевий житель Олег Сидорчук. Каже, двічі вакцинований і він, і дружина. Чоловік розповідає: його телефон не має безконтактної функції оплати, а в банку, куди звертався, фізичні карти за цією програмою не видають.

"Не отримаєте, кажуть, ліки, тому що телефон вже старого зразка, треба новий телефон. Тут мені так сказали, і в банку сказали. Картку таку, сказали, ще рано. Через тиждень-два, може", - додає Олег Сидорчук.

Заступниця завідуючої однієї з аптек міста Діана Вавринчук розповідає, як розрахуватися за ліки тисячею Є-підтримки: "Згідно з розпорядженням міністерства охорони здоров’я, з 24 січня ми вже відпускаємо за програмою Є-підтримка. Люди звертаються або з карткою, яка підтримує, на якій є ця електронна тисяча, або з телефоном, на якому є безконтактний розрахунок".

За словами Діани Вавринчук, купити за цією програмою можна лише ліки, зареєстровані в Україні. Вироби медичного призначення, біологічно активні добавки, косметичні засоби, медична техніка відпуску не дозволяється, каже Діана Вавринчук.

Вітаміни за Є-підтримкою не зміг купити Юрій Перчин. Розповідає: в аптеці йому сказали, що їх немає у переліку цієї програми. "Ті, що мені потрібні для очей, вітаміни мамі - вони по карточці не йдуть", - каже чоловік.

Як розповіла Вікторія Остапюк, інші банки також планують видавати фізичні картки за програмою Є-підтримка.

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