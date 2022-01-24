У селі на Полтавщині знайшли тіла двох чоловіків

У житловому будинку на Полтавщині знайшли мертвими двох чоловіків зі стріляними ранами. На місці події також були мисливські рушниці, розповіла Суспільному речниця Кременчуцького райуправління поліції Анна Васенко.

24 січня близько опівночі до поліції звернулася пенсіонерка. Повідомила, що її син, ймовірно, вчинив самогубство, вистреливши з рушниці. Подія сталася в одному з сіл Семенівської громади.

На місці поліцейські виявили тіла 35-річного та 39-річного чоловіків із ушкодженнями, характерними для пострілу. Причини смерті з’ясовуватимуть судмедексперти. Також у будинку правоохоронці знайшли дві рушниці. Їх направили на експертизу, розповіла Анна Васенко. За її словами, загиблі чоловіки були мисливцями.

У поліції розпочали кримінальне провадження за статтею "Умисне вбивство".