У Долинській відбувся всеукраїнський турнір з панкратіону та грепплінгу

У Долинській Кіровоградської області понад три сотні спортсменів стали учасниками всеукраїнського турніру з панкратіону та грепплінгу. У турнірі змагались спортсмени з Черкаської, Дніпропетровської, Полтавської та Кіровоградської областей, розповів Суспільному керівник долинського спортклубу "Легіон" Олександр Коренков.

За словами Олександра Коренкова, долинщина одинадцятий раз приймає змагання всеукраїнського рівня. На турнірі відібрали кращих спортсменів, які потраплять на чемпіонат України. Він відбудеться у місті Бровари Київської області з 23 по 26 лютого. За підрахунками знімальної групи, за поєдинками спостерігали понад сотня глядачів.

Спортсмени з Кіровоградської області сьогодні входять до трійки кращих команд України, каже віцепрезидент федерації панкратіону України Олег Вєтров.

За результатами турніру у змаганнях і з панкратіону, і з грепплінгу перемогла команда Долинського спортклубу "Легіон". Третє місце тут посіла ще одна команда долинчан з клубу "Боєць".

Спортсмени з черкаського "Ахіллесу" стали другими у командному заліку змагань з грепплінгу, криворізький клуб "Ягуар" посів друге місце у змаганнях з панкратіону.

Дворазовий переможець турніру, чемпіон світу Дмитро Доцін з спортклуб "Легіон" розповів, панкратіоном і грепплінгом займається п'ять років. “Він дає мені більше розвиватися духовно та фізично, щоб я міг постояти за себе. Є чемпіонат України, хочу три перших місця виграти, якщо буде, то і чемпіонат світу”.

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