Розслідування про хабарництво на "Миколаївобленерго". Що кажуть на підприємстві

24 січня співробітники Служби безпеки України, Нацполіції та обласної прокуратури спільно з акціонерним товариством "Миколаївобленерго" розпочали розслідування щодо хабарництва на підприємстві.

Інформацію кореспондентам Суспільного підтвердила речниця обласної прокуратури Валерія Власова.

За словами Валерії Власової, розслідування стосується перевірки факту отримання хабаря директором з інвестиційної політики "Миколаївобленерго".

Відповідно до інформації на офіційному сайті підприємства, посаду директора з інвестиційної політики обіймає Роман Пресліцький. За словами речниця "Миколаївобленерго" Тетяни Іванової, станом на 24 січня інформація про затримання посадовця не є достовірною.

"Інформацію про ймовірне отримання неправомірної вигоди ми не підтверджуємо та не спростовуємо, оскільки тривають слідчі дії", ― сказала Тетяна Іванова.

Станом на 24 січня, за словами Тетяни Іванової, Романа Пресліцького від роботи не відстороняли.

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