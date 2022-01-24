22 січня близько 16:00 години до поліцейських Ружина надійшло повідомлення про постріли, ймовірно, з мисливської зброї поблизу заповідника неподалік села Мусіївка. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції у Житомирській області Алла Ващенко.

За її словами, для перевірки інформації до населеного пункту виїхали працівники групи реагування патрульної поліції Ружина, які зупинили автомобіль "ВАЗ-21214" під керуванням 41-річного жителя Попільнянської громади.

Під час огляду автомобіля патрульні виявили мисливський карабін у зібраному стані з прикріпленим глушником та оптичним прицілом, а також патрони калібру 7,62 міліметри.

"Документів, які б підтверджували право власності на зброю, у чоловіка не було, – каже Алла Ващенко. – За таких обставин для документування правопорушення та вилучення зброї і боєприпасів на місце події прибула слідчо-оперативна група Бердичівського райвідділу поліції. Вилучену зброю і боєприпаси правоохоронці направили на експертне дослідження".

За фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 1 статті 263 Кримінального кодексу України.

За чинним законодавством носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї (крім гладкоствольної мисливської), бойових припасів, вибухових речовин або вибухових пристроїв без передбаченого законом дозволу караються позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

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