"Тисяча за вакцинацію". Як буковинцям витратити гроші на ліки

З 24 січня вакциновані українці віком від 60 років можуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків. Суспільне Буковина дізналось у представника Мінцифри Дениса Іванова, у яких аптеках діє програма та як отримати гроші пенсіонерам, які не мають смартфону.

Як отримати "ковідну" тисячу?

Для цього потрібно встановити застосунок "Дія" та згенерувати у ньому зелений COVID-cертифікат, тобто сертифікат про два щеплення. Тоді у категорії "Послуги" обрати "єПідтримка" та подати заявку, щоб отримати гроші. Після цього у застосунку треба обрати банк і відкрити рахунок. Банк створить віртуальну банківську картку, на яку і нарахують гроші.

Коли гроші нарахують на банківську карту?

Протягом 10 днів з моменту подання заявки.

Чи є перелік аптек, де можна купити ліки?

Банки самі розпізнають "ковідну" тисячу в разі оплати карткою . Тому українці зможуть купити ліки у будь-якій аптеці, каже Іванов.

Чи можна купити ліки онлайн?

Так. За карткою "єПідтримка" можна розрахуватися онлайн й оформити доставку замовлення.

Як отримати тисячу гривень за вакцинацію, якщо немає змоги оформити картку онлайн?

Пенсіонери, які не мають смартфону, зможуть подати заявку про зарахування грошей у ЦНАПі або у пунктах підтримки "Дії", які працюють в пунктах щеплення. У Чернівцях такий пункт діє в "Юності Буковини".

Що можна купляти в аптеках?

Купити можна будь-які лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього. Ліки повинні бути включені до державного реєстру лікарських засобів України.

Не можна буде купити препарати недоведеної ефективності, зокрема дієтичні добавки, а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо.

Чи можна оформити картку "єПідтримки" пізніше?

Скористатись послугою "єПідтримки" і отримати гроші за вакцинацію можна до 18 грудня 2022 року.

Куди звертатись, якщо виникнуть питання чи труднощі, під час покупки ліків?

У кожній аптеці мають бути розміщені плакати на інформаційних стендах, де буде вказано, куди звертатись. Також проконсультувати може команда "Дії" чи Міністерство цифрової трансформації.

Що відомо

Чверть із 3,5 мільйона вакцинованих українців віком старше 60 років подала заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми "єПідтримка". Про це сказав заступник міністра економіки Олександр Грибан на онлайнбрифінгу 19 січня.

Повнолітні українці, які мають дві дози щеплення від коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень. Зробити це можна через застосунок "Дія", а витратити на купівлю книг, абонементів у спортзал, квитків на потяг чи літак, візитів до музеїв і кінотеатрів.

Станом на 23 січня в області першою дозою 288 147 людей, що складає 30,84% населення. Другою дозою імунізували 274 733 людей. Додатковою – 81, бустерною – 3464 людей.

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