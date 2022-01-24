"Тисяча за вакцинацію". Як буковинцям витратити гроші на ліки

З 24 січня вакциновані українці віком від 60 років можуть використати 1000 гривень за програмою єПідтримка на купівлю ліків. Суспільне Буковина дізналось у представника Мінцифри Дениса Іванова, у яких аптеках діє програма та як отримати гроші пенсіонерам, які не мають смартфону.
Як отримати "ковідну" тисячу?
Для цього потрібно встановити застосунок "Дія" та згенерувати у ньому зелений COVID-cертифікат, тобто сертифікат про два щеплення. Тоді у категорії "Послуги" обрати "єПідтримка" та подати заявку, щоб отримати гроші. Після цього у застосунку треба обрати банк і відкрити рахунок. Банк створить віртуальну банківську картку, на яку і нарахують гроші.
Коли гроші нарахують на банківську карту?
Протягом 10 днів з моменту подання заявки.
Чи є перелік аптек, де можна купити ліки?
Банки самі розпізнають "ковідну" тисячу в разі оплати карткою за домомогою МСС-кодів — кодів категорії продавця. Тому українці зможуть купити ліки у будь-якій аптеці, каже Іванов.
Чи можна купити ліки онлайн?
Так. За карткою "єПідтримка" можна розрахуватися онлайн й оформити доставку замовлення.
Як отримати тисячу гривень за вакцинацію, якщо немає змоги оформити картку онлайн?
Пенсіонери, які не мають смартфону, зможуть подати заявку про зарахування грошей у ЦНАПі або у пунктах підтримки "Дії", які працюють в пунктах щеплення. У Чернівцях такий пункт діє в "Юності Буковини".
Що можна купляти в аптеках?
Купити можна будь-які лікарські засоби, дозволені для застосування в Україні, як за рецептом лікаря, так і без нього. Ліки повинні бути включені до державного реєстру лікарських засобів України.
Не можна буде купити препарати недоведеної ефективності, зокрема дієтичні добавки, а також косметичні засоби чи медичні прилади, як-от апарати для вимірювання тиску, інгалятори тощо.
Чи можна оформити картку "єПідтримки" пізніше?
Скористатись послугою "єПідтримки" і отримати гроші за вакцинацію можна до 18 грудня 2022 року.
Куди звертатись, якщо виникнуть питання чи труднощі, під час покупки ліків?
У кожній аптеці мають бути розміщені плакати на інформаційних стендах, де буде вказано, куди звертатись. Також проконсультувати може команда "Дії" чи Міністерство цифрової трансформації.
Що відомо
- Чверть із 3,5 мільйона вакцинованих українців віком старше 60 років подала заявки на отримання тисячі гривень в рамках програми "єПідтримка". Про це сказав заступник міністра економіки Олександр Грибан на онлайнбрифінгу 19 січня.
- Повнолітні українці, які мають дві дози щеплення від коронавірусу, можуть отримати тисячу гривень. Зробити це можна через застосунок "Дія", а витратити на купівлю книг, абонементів у спортзал, квитків на потяг чи літак, візитів до музеїв і кінотеатрів.
- Станом на 23 січня в області першою дозою щепили 288 147 людей, що складає 30,84% населення. Другою дозою імунізували 274 733 людей. Додатковою – 81, бустерною – 3464 людей.
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