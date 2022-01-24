Троє прикарпатських спортсменів візьмуть участь у XXIV зимових Олімпійських іграх у Пекіні (Китай), які розпочнуться 4 лютого. Вони увійшли до основного складу команди зі стрибків на лижах з трампліна. Про це повідомили на Facebook-сторінці Національного олімпійського комітету України в Івано-Франківській області.
Як йдеться у дописі, це — Віталій Калініченко, Євген Марусяк та Антон Корчук.
Також двоє прикарпатців перебувають у резервному складі команди з фристайлу — Микола Пуздерко та Ангеліна Брикіна.
Загалом 45 спортсменів представлятимуть Україну в 12 дисциплінах: біатлоні, бобслеї, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних гонках, санному спорті, скелетоні, сноубордингу, стрибках на лижах з трампліна, фігурному катанні, фристайлі та шорт-треку.
Вперше в історії зимових Олімпійських ігор українські спортсмени візьмуть участь у змаганнях змішаних команд з фристайлу (акробатика) та в жіночому бобслеї (монобоб).
Що відомо
4 лютого розпочнуться XXIV зимові Олімпійські ігри-2022 в Пекіні та завершаться в неділю, 20 лютого.
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