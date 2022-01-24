У Новій Каховці Херсонської області між двома чоловіками виник конфлікт, один з них стріляв в іншого. Підозрюваного у хуліганстві затримали.

Про це йдеться на сторінці поліції Херсонщини у Facebook.

За даними слідства, двоє чоловіків посварилися біля бару ймовірно через жінку. Тоді один витягнув зброю, кілька разів вистрілив вгору, а потім опоненту у стопу. Травмованого ушпиталили. На місці події поліцейські знайшли 4 гільзи калібру 9 мм.

Фото: ГУНП в Херсонській області

Правоохоронці опитали свідків, переглянули всі камери відеоспостереження, та встановили особу підозрюваного. Це - 33-річний житель Нової Каховки, який раніше вже притягався до кримінальної відповідальності за майнові злочини.

Під обшуків поліцейські знайшли в нього предмет, зовні схожий на травматичний пістолет. Все вилучене направили на експертне дослідження.

Фото: ГУНП в Херсонській області

Підозрюваного затримали, слідчі відкрили кримінальне провадження за хуліганство. В разі доведення вини йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років. Досудове розслідування триває.

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