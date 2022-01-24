Фоторепортаж: як розбирали ялинку на майдані у Рівному

У Рівному в понеділок, 24 січня, розібрали ялинку, яка стояла в центрі міста на свята. Вперше це дерево – штучне і засяяв атрибут свята на тиждень раніше, ніж в усі попередні роки.

Як повідомив кореспондент Суспільного, процес розпочався зранку та відбувався доволі швидко. На місці працювали працівники комунального підприємства "Міськсвітло".

Фото: Суспільне Рівне

Представник підприємства “Міськсвітло” Юрій Воробйов розповів кореспонденту Суспільного, що розбирання дерева має свою специфіку, зокрема, гілки однакової довжини кладуть разом, аби наступного року не було проблем зібрати ялинку знову.

Фото: Суспільне Рівне

Міська влада купила штучну ялинку вперше, до того встановлювали живі дерева, а торік – обійшлися тими, що ростуть на майдані.

Фото: Суспільне Рівне

Новорічне дерево встановили шостого грудня. Місто купило ялинку з декораціями та ілюмінацією за майже три мільйони гривень. Займалася монтажем тернопільська фірма під наглядом міського комунального підприємства "Міськсвітло".

Фото: Суспільне Рівне

Тендер на ялинку виграв "Епіцентр К", який зобов'язувався доставити штучне дерево й декорації до 1 грудня. За інформацією з тендерної документації, штучна ялинка повинна максимально мати вигляд живого дерева, загальною висотою 18 метрів.

Фото: Суспільне Рівне Такою була ялинка за годину від початку розбирання

Огорожа навколо ялинки мала 24 щити з банерної тканини на металевому оцинкованому каркасі. На банері було зображення новорічної символіки.

Засвітили ялинку торік 12-го грудня, зазвичай це дійство влаштовували 19-го числа. У 2022-му святкування планують перенести на перші дні грудня.

Що відомо

У 2020-му році у Рівному, коли змінилась влада, на майдані Незалежності вирішили не встановлювати живу ялинку. Натомість у центрі міста прикрасили ілюмінацією ті три ялини, що ростуть на майдані.

Біля ТРЦ "Злата плаза" у центрі Рівного штучну ялинку встановлюють шостий рік поспіль. Монтаж цьогоріч розпочали 15 листопада, а 5 грудня засвітили вогні на ній.

У 2019 році на майдані у Рівному встановили ялинку заввишки 23 метри. На відміну від попередніх років, її не везли із лісництва, дерево 55 років росло в обласному центрі на території "Газотрону".

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