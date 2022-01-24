Кубок світу зі сноукайтингу на Харківщині: хто переміг

На Печенізькому водосховищі поблизу села Хотімля Старосалтівської громади 19-23 січня відбувся Кубок світу зі сноукайтингу "IKA World Cup 2022".

Участь у турнірі взяли 22 спортсмени, які змагалися у дисциплінах "сноуборд" та "лижі", розказав "Ранку на Суспільному" віцепрезидент Міжнародної асоціації кайтбордингу Спірос Кротсис. За його словами, очікували понад 100 учасників.

"Цього року через пандемію у нас менше учасників, аніж ми очікували, але впевнені, що люди побачать, що тут чудові умови, й наступного разу райдерів буде більше", — сказав Кротсис.

Спортсмен з Дніпра Вадим Грушко брав участь у змаганнях у категорії "сноуборд". Із собою до Хотімлі привіз два кайти.

"На дистанції стоять спеціальні люди, які змінюють кайти, і це займає, як на перегонах швидкісних автомобілів, 20 секунд: людина під'їжджає з одним кайтом, йому чіпляють інший, і він їде", — пояснює Грушко.

Суспільне Харків

За підсумком змагань Грушко переміг у дисципліні "сноуборд". Друге місце посів Євген Пугачов, третє — В'ячеслав Михайлик.

Суспільне Харків

У дисципліні "лижі" серед чоловіків перемогу здобув українець Дмитро Яснолобов, на другому місці — Володимир Яворський, третій — Максим Скорик.

Суспільне Харків

Серед жінок найкращою серед спортсменок-сноубордисток стала Оксана Іванова, серед лижниць — Марина Шевчук.

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