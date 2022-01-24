Учасник злочинної групи затриманий за вимагання – прокуратура

Прокуратура Києва затримала учасника злочинної групи, який вимагав у підприємця 1 мільйон доларів та погрожував насильством членам його родини.
Про це повідомляє Київська міська прокуратура на сторінці у Facebook.
Згідно з повідомленням, до поліції звернувся приватний підприємець, який повідомив про те, що група осіб вимагає у нього 1 млн доларів США, які він нібито заборгував. Він також заявив про погрози застосування насильства проти нього та його родини. Як повідомляє прокуратура, злочинна група, що вимагала гроші, очолюється "злодієм у законі".
Як повідомляє прокуратура, правоохоронці затримали одного з учасників групи. Ця особа – громадянин Грузії, був затриманий під час передачі йому частини грошей.
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте також
Поліція в Україні запускає патрульні автомобілі-фантоми
Загроза з боку Росії, повернення Порошенка та нова хвиля епідемії. Головні новини тижня
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світуСтаньте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!