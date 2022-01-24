Учасник злочинної групи затриманий за вимагання – прокуратура

Прокуратура Києва затримала учасника злочинної групи, який вимагав у підприємця 1 мільйон доларів та погрожував насильством членам його родини.

Про це повідомляє Київська міська прокуратура на сторінці у Facebook.

Згідно з повідомленням, до поліції звернувся приватний підприємець, який повідомив про те, що група осіб вимагає у нього 1 млн доларів США, які він нібито заборгував. Він також заявив про погрози застосування насильства проти нього та його родини. Як повідомляє прокуратура, злочинна група, що вимагала гроші, очолюється "злодієм у законі".

Як повідомляє прокуратура, правоохоронці затримали одного з учасників групи. Ця особа – громадянин Грузії, був затриманий під час передачі йому частини грошей.

Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.

Читайте також

Поліція в Україні запускає патрульні автомобілі-фантоми

Загроза з боку Росії, повернення Порошенка та нова хвиля епідемії. Головні новини тижня